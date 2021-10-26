В ХМАО задержали предполагаемого организатора и заказчика убийства прокурора Бедерина

Фото: СК РФ

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала бывшего местного чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году", – говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Чекина, который возглавлял тогда контрольно-ревизионное управление министерства финансов России по ХМАО-Югре, заподозрили в хищении бюджетных средств, поэтому в 2000 году он организовал убийство окружного прокурора.

На Чекина как на заказчика преступления указали задержанные исполнители, но злоумышленник скрылся.

"Оперативниками установлено, что на протяжении последних нескольких лет Чекин проживал на территории столицы округа в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой", – рассказала Волк.

Известно, что полицейские обнаружили в одной из комнат тайник, в котором мог прятаться человек. Чекина доставили в следственное управление.

Ранее правоохранители задержали 38-летнего жителя Ижевска по подозрению в организации заказных убийств в даркнете.