В ХМАО задержали предполагаемого организатора и заказчика убийства прокурора Бедерина

16:21
Фото: СК РФ
В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала бывшего местного чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году", – говорится в сообщении.
Согласно версии следствия, Чекина, который возглавлял тогда контрольно-ревизионное управление министерства финансов России по ХМАО-Югре, заподозрили в хищении бюджетных средств, поэтому в 2000 году он организовал убийство окружного прокурора.
На Чекина как на заказчика преступления указали задержанные исполнители, но злоумышленник скрылся.
"Оперативниками установлено, что на протяжении последних нескольких лет Чекин проживал на территории столицы округа в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой", – рассказала Волк.
Известно, что полицейские обнаружили в одной из комнат тайник, в котором мог прятаться человек. Чекина доставили в следственное управление.
Ранее правоохранители задержали 38-летнего жителя Ижевска по подозрению в организации заказных убийств в даркнете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: