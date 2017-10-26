Форма поиска по сайту

26 октября 2017, 13:41

Происшествия

СК опроверг слова о скрытой подоплеке нападения на журналистку Фельгенгауэр

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следственный комитет РФ опроверг заявление адвоката о скрытой подоплеке нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, рассматривается только одна версия преступления – психическая нестабильность нападавшего. Она заявила, что поведение Грица при задержании и на допросе свидетельствует о его неуравновешенности. Сейчас его психическое состояние устанавливают эксперты, уточнила Петренко. "Никакими реальными данными в пользу любых других версий на данный момент следствие не располагает, поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны", – приводит ТАСС цитату официального представителя СК.

Слова Петренко стали ответом на высказывания адвоката Фельгенгауэр Сергея Бадамшина. Он заявил, что следователи придерживаются двух основных версий в расследовании нападения. Согласной первой, преступление стало результатом психической неуравновешенности. По второй версии, это – спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства.

Борис Гриц напал на журналистку 23 октября в редакции "Эха Москвы" и ранил ее ножом в горло. Фельгенгауэр госпитализировали и прооперировали.

Мужчину задержали. Суд арестовал его до 23 декабря. Грица ждет психиатрическая экспертиза. На допросе задержанный сказал, что пять лет общался с потерпевшей посредством телепатии.

В суде он подтвердил, что нанес удар ножом, однако не имел умысла на убийство. Частично вину он признал.

О жизни Грица рассказали его родственники, знакомые, а также полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, который был знаком с семьей напавшего.

происшествия

