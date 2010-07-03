В Башкирии коммунальщики вышли косить траву в снегопад

Фото: соцсети

В Башкирии коммунальщики косили траву в снегопад. Видео опубликовал один из пользователей соцсети Facebook.

"Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт", – написал автор поста в комментариях.

Ранее пользователей Сети рассмешил работник коммунальной сферы, который косил покрытую снегом траву в Москве. Некоторые пользователи даже предложили поощрить ответственного коммунальщика, ведь выполнить работу ему не помешали даже погодные аномалии.

Весной отличились красноярские коммунальщики. Перед началом Универсиады они срезали сугробы и мыли тротуары шампунем в мороз.

