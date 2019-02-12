Брянский коммунальщик, обещавший "дать в рыло" женщине, извинился

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Коммунальщик, который пообещал "дать в рыло" женщине, пожаловавшейся на состояние дороги в поселке Суземка Брянской области, принес извинения публично.

Директор управляющей компании ООО "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов записал извинения на видео, оно появилось в социальных сетях.

"Произошла с местной жительницей конфликтная ситуация, в которой я повел себя неправильно. Потому что был день очень напряженный: снегопад, ночью оттепель, были лужи. Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы в течение двух часов все устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова", – сказал Цуканов.



Ранее на местном ресурсе "Брянская улица" появилось видео, на котором глава управляющей компании в Суземском районе оскорбляет женщину, которая предложила ему показать, по каким дорогам ее ребенку приходится ходить в школу.

Активисты рассказали, что тротуары завалены снегом, на проезжей части огромные лужи. В кадре появляется мужчина, и он предлагает возмущенной женщине протрезветь и направляет автомобиль в ее сторону. После этого он обещает ей "дать в рыло" за то, что она ударила рукой по его машине.