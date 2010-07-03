Реагенты на газоне в Медведкове вызвали возмущение в интернете

Реагенты на газоне вызвали возмущение в интернете

В Сети обсуждают видеоролик с рабочими в желтых жилетах, которые рассыпают некое вещество прямо на газон.

Автор записи утверждает, что это реагенты и коммунальщики таким образом пытаются растопить оставшийся под деревьями снег. Правда, вызывает вопросы количество химикатов. Некоторые считают, что раскидывать их лопатами – явный перебор. Снят ролик, по словам автора, в районе Южное Медведково.