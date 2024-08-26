26 августа, 19:20Происшествия
Семьи погибших в Волгоградской области сотрудников ФСИН получат по 1 млн рублей
Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Власти Волгоградской области выделят по 1 миллиону рублей семьям сотрудников ФСИН, которые погибли при исполнении служебных обязанностей во время захвата заложников в колонии в Суровикине, сообщается на сайте местной администрации.
"Пострадавшим продолжает оказываться вся необходимая помощь в лечебных учреждениях региона", – подчеркнул губернатор региона Андрей Бочаров.
Четверо заключенных колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников 23 августа. Среди них были 12 человек – восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных. В результате ЧП погибли четыре человека.
Позже заложников удалось освободить, а спецназ ликвидировал напавших заключенных. По факту захвата в заложники возбуждено уголовное дело.
Четырех заключенных колонии под Волгоградом ликвидировали