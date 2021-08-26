Пять человек погибли в ДТП в Туве

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В Дзун-Хемчикском районе Тувы произошла авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

"На территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 километрах от города Чадана в результате опрокидывания автомобиля Toyota Estima погибли водитель и четыре пассажира", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить специалистам.

Ранее три человека стали жертвами аварии с участием двух легковых автомобилей в Саратовской области. ДТП произошло на трассе Саратов – Тепловка – Балтай 23 августа. В аварии столкнулись автомобили Mercedes и Lada Largus.