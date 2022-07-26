ФСБ начала проверку после попытки лжепрокурора получить доступ к делу Миримской

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Управление "М" ФСБ РФ организовало проверку после попытки лжесотрудника Генпрокуратуры получить доступ к материалам дела главы банка БКФ Ольги Миримской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, некий Александр Малиновский пытался получить доступ к документам, связанным с профессиональной деятельностью Миримской.

"В частности, он встречался с адвокатами Миримской и представился сотрудником Главного управления по надзору за соблюдением законодательства в экологической сфере. Малиновский пообещал им помощь в защите обвиняемой, а взамен попросил ряд материалов дела и документов", – сказал собеседник агентства.

Адвокат Миримской Александр Чернов отметил, что Малиновский также утверждал, что является бывшим замначальника управления по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

"На встречу с нами Малиновский явился в форме генерал-майора юстиции, сама же встреча была назначена у здания Генпрокуратуры в Москве на улице Большой Дмитровке. В ходе беседы этот доброжелатель настойчиво интересовался материалами дела Миримской, а также документами, связанными с ее профессиональной деятельностью", – заявил адвокат.

Чернов поведал, что он навел справки и выяснил, что такой человек не работает в Генпрокуратуре на указанной должности. По его словам, этот лженадзорник смог получить копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Миримской, однако вскоре она оказалась у процессуальных оппонентов.

Миримская является фигурантом дела о даче взятки в размере 2 миллионов рублей следователю Юрию Носову. Громкое дело началось еще в 2016 году. Тогда Ольга Миримская заявила, что суррогатная мать похитила у нее новорожденную дочь и попыталась скрыться за границей. Позже выяснилось, что таким способом забрать к себе девочку попытался гражданский супруг бизнес-леди Николай Смирнов. Расследованием данного спора и занимался Юрий Носов.

Ольга Миримская в прошлом занимала должность гендиректора ОАО "Русский продукт". В 2015 году она занимала 22-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes.

