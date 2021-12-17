СК просит арестовать бизнес-леди Ольгу Миримскую за взятку

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Следственный комитет России просит суд арестовать экс-владельца компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольгу Миримскую. Она является фигурантом дела о получении взятки. Об этом ТАСС рассказали в Басманном суде Москвы.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миримской О. М. поступило в суд", – говорится в сообщении.

Кроме Миримской, по данному делу также просят арестовать следователя Юрия Носова.

Громкое дело началось еще в 2016 году. Тогда Ольга Миримская заявила, что суррогатная мать похитила у нее новорожденную дочь и попыталась скрыться за границей. Позже выяснилось, что таким способом забрать к себе девочку попытался гражданский супруг бизнес-леди Николай Смирнов.

Миримской все же удалось отсудить дочь. А в 2018 году стало известно, что влиятельную женщину подозревают в даче взятки одному из судей. Фигурантом дела стал следователь Юрий Носов, занимавшийся расследованием громкого спора между супругами.

