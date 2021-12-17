Суд избрал меру пресечения главе банка БКФ Ольге Миримской

17 декабря, 21:06
Фото: телеграм-канал MASH
Басманный суд Москвы арестовал председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольгу Миримскую. Ее обвиняют в даче взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
В Следственном изоляторе Миримской предстоит провести два месяца. Кроме нее, под стражу взят и следователь Юрий Носов, которому, предположительно, бизнес-леди дала взятку. С ходатайством об аресте для Миримской и Носова ранее выступил Следственный комитет.
Дело в отношении предпринимательницы было возбуждено несколько лет назад. Тогда женщину заподозрили в попытке дать взятку руководству Пресненского суда Москвы, где рассматривался ее имущественный спор с бывшим супругом Алексеем Голубовичем.
Кроме того, Миримская является фигурантом дела о даче взятки в размере 2 миллионов рублей следователю Юрию Носову. Громкое дело началось еще в 2016 году. Тогда Ольга Миримская заявила, что суррогатная мать похитила у нее новорожденную дочь и попыталась скрыться за границей. Позже выяснилось, что таким способом забрать к себе девочку попытался гражданский супруг бизнес-леди Николай Смирнов. Расследованием данного спора и занимался Юрий Носов.
Ольга Миримская в прошлом занимала должность гендиректора ОАО "Русский продукт". В 2015 году она занимала 22-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes.
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