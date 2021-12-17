Суд избрал меру пресечения главе банка БКФ Ольге Миримской

Фото: телеграм-канал MASH

Басманный суд Москвы арестовал председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольгу Миримскую. Ее обвиняют в даче взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

В Следственном изоляторе Миримской предстоит провести два месяца. Кроме нее, под стражу взят и следователь Юрий Носов, которому, предположительно, бизнес-леди дала взятку. С ходатайством об аресте для Миримской и Носова ранее выступил Следственный комитет.

Дело в отношении предпринимательницы было возбуждено несколько лет назад. Тогда женщину заподозрили в попытке дать взятку руководству Пресненского суда Москвы, где рассматривался ее имущественный спор с бывшим супругом Алексеем Голубовичем.

Кроме того, Миримская является фигурантом дела о даче взятки в размере 2 миллионов рублей следователю Юрию Носову. Громкое дело началось еще в 2016 году. Тогда Ольга Миримская заявила, что суррогатная мать похитила у нее новорожденную дочь и попыталась скрыться за границей. Позже выяснилось, что таким способом забрать к себе девочку попытался гражданский супруг бизнес-леди Николай Смирнов. Расследованием данного спора и занимался Юрий Носов.

Ольга Миримская в прошлом занимала должность гендиректора ОАО "Русский продукт". В 2015 году она занимала 22-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes.