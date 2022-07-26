Уголовное дело возбудили после шоу каскадеров в Иванове, где загорелся багги

26 июля, 19:51
Фото: ivanovo.sledcom.ru
Следователи возбудили уголовное дело после шоу каскадеров в Иванове, где загорелся багги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным следствия, трое несовершеннолетних получили различные травмы на "Шоу каскадеров", которое проходило на стадионе "Спартак" в Иванове с 21 по 24 июля.
"Так, на четырехлетнюю девочку, находившуюся на трибуне, с арены прилетел кусок горячей резины с каскадерской машины. На семилетнюю девочку упал каскадер, не справившийся с трюком во время шоу, а семилетний мальчик провалился в разъехавшуюся трибуну и ударился животом", – говорится в сообщении.
Детей осмотрели врачи скорой медицинской помощи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также во время шоу каскадер на багги не смог выполнить прыжок с трамплина, после чего машина перевернулась и загорелась.
Дело возбудили по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следователи устанавливают организаторов мероприятия.
Ранее уточнялось, что машина должна была перелететь через трамплин и приземлиться на площадку, но багги не дотянул, упал на другую машину и загорелся. Видео неудачного приземления попало в Сеть. При этом каскадер находился в машине вместе со своим сыном.
Человек получил травму во время шоу каскадеров в Иванове
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