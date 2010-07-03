Посольство США прокомментировало задержание российского танкера

Посольство США на Украине назвало решение Службы безопасности Украины отпустить экипаж танкера Nika Spirit соответствующим международным нормам. Заявление опубликовано в микроблоге посольства в Twitter.
"То, как Украина повела себя во вчерашнем (25 июля. – Прим. ред.) инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – говорится в сообщении.
Ранее СБУ задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украина утверждает, что он участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
В МИД России заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Экипаж 26 июля вернулся в Россию.
Ранее государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские корабли зелеными лучами, которые травмируют моряков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.