Посольство США прокомментировало задержание российского танкера

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Посольство США на Украине назвало решение Службы безопасности Украины отпустить экипаж танкера Nika Spirit соответствующим международным нормам. Заявление опубликовано в микроблоге посольства в Twitter.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем (25 июля. – Прим. ред.) инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украина утверждает, что он участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

В МИД России заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Экипаж 26 июля вернулся в Россию.

Ранее государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские корабли зелеными лучами, которые травмируют моряков.

