Адмирал рассказал про зеленые лучи, которые травмируют украинских моряков

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Государственная пограничная служба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские корабли зеленым лучом, "который может травмировать людей".

Пограничники заявили, что луч загорается всегда в одно и то же время, прожектор работает несколько минут. Это неоднократно приводило к травмам у моряков, и украинская погранслужба приняла меры по защите их жизни и здоровья.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что "травмирующими зелеными лучами" являются обычные прожектора, освещающие поверхность моря в поисках посторонних предметов. Подобные обвинения похожи на повод для очередной ссоры между Россией и Украиной, отметил он.

"Это игра, когда не знают, чем досадить и что предъявить. Это корни той же власти, потому что время нового президента не наступило. Зеленский борется с тем, что осталось от Порошенко. Худшее, что у него было, перешло нынешней власти. Это помощники Порошенко вредят и Зеленскому, и дружбе Украины и России, разжигая ненависть к России", – сказал он в разговоре с ИА "НСН".



В 2018 году ВМС Украины обвинили Россию в создании опасных ситуаций и пожаловались на действия российских кораблей и самолетов в Керченском проливе. Они тогда указали на сопровождение российскими ВМС украинских поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец". Они тогда не запрашивали у России разрешения на маневр в Керченском проливе.

