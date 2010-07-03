После столкновения теплохода и сухогруза в Яхроме проведут проверку

Ространснадзор, Государственный портовый контроль и ФГБУ "Канал имени Москвы" проверяют обстоятельства столкновения теплохода "Нижний Новгород" и сухогруза "Новокуйбышевск". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Это произошло 26 июля в 7:40 утра на 99,1 километра "Канала имени Москвы" между пятым и четвертым шлюзом, недалеко от городского поселения Деденево.
Причина столкновения сейчас выясняется. На месте работают Ространснадзор, Государственный портовый контроль, представители ФГБУ "Канал имени Москвы", линейный отдел МВД на водном транспорте.
Теплоход "Нижний Новгород" со 190 пассажирами выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Сухогруз "Новокуйбышевск" порожнем шел по направлению из Москвы. Столкновение произошло при расхождении.
Никто не пострадал. У сухогруза частично повредились леерные ограждения левого борта. У пассажирского теплохода появились царапины на лакокрасочном покрытии, также он потерял две буквы из названия "Нижний Новгород".
Теплоходу разрешено движение. В ближайшее время он продолжит следовать по своему маршруту.
Ространснадзор пообещал предоставить результаты расследования в течение 10 суток.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.