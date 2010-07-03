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14:59

После столкновения теплохода и сухогруза в Яхроме проведут проверку

происшествия транспорт

14:59

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Фото: телеграм-канал 112

Ространснадзор, Государственный портовый контроль и ФГБУ "Канал имени Москвы" проверяют обстоятельства столкновения теплохода "Нижний Новгород" и сухогруза "Новокуйбышевск". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Это произошло 26 июля в 7:40 утра на 99,1 километра "Канала имени Москвы" между пятым и четвертым шлюзом, недалеко от городского поселения Деденево.

Причина столкновения сейчас выясняется. На месте работают Ространснадзор, Государственный портовый контроль, представители ФГБУ "Канал имени Москвы", линейный отдел МВД на водном транспорте.

Теплоход "Нижний Новгород" со 190 пассажирами выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Сухогруз "Новокуйбышевск" порожнем шел по направлению из Москвы. Столкновение произошло при расхождении.

Никто не пострадал. У сухогруза частично повредились леерные ограждения левого борта. У пассажирского теплохода появились царапины на лакокрасочном покрытии, также он потерял две буквы из названия "Нижний Новгород".

Теплоходу разрешено движение. В ближайшее время он продолжит следовать по своему маршруту.

Ространснадзор пообещал предоставить результаты расследования в течение 10 суток.

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