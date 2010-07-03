Ущерб от действий экс-главы астраханского кабмина оценили в 212 млн рублей

В СК РФ раскрыли подробности уголовного дела в отношении экс-главы кабмина Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова. Чиновников подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
На сайте СК говорится, что чиновники "при отсутствии реальной необходимости" взяли кредит для регионального бюджета в одном из банков на сумму 6 миллиардов рублей по ставке от 7 до 8,5 процента. Следователи отмечают, что в казне региона на тот момент имелись значительные остатки средств. При этом чиновники могли бы привлечь кредит и по более низкой ставке – 0,1 процента. Ущерб региону оценен в 212 миллионов рублей.
"Преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти", – указывают в СК.
На официально портале региона говорится, что Расул Султанов занимал пост главы регионального правительства с апреля 2017 года. 10 июня этого года ушел в отставку. Виталий Шведов возглавляет областной Минфин с 2010 года.
В органах власти Астраханской области за последний месяц произошла серия задержаний. В середине июля сообщалось, что против бизнесменов и чиновников из сферы строительства региона возбуждено 43 уголовных дела.
В делах фигурируют двое бывших региональных министров строительства и ЖКХ, а также исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский.
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