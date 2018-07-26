Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 83 человек

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Число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 83 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 79 погибших. Различные травмы получили порядка 187 человек, в том числе 23 ребенка.

Более 100 человек могут оставаться пропавшими без вести.

Несколько пожаров вспыхнуло в Греции в понедельник. Большая часть из них пришлась на столичный регион Аттика.

Пожары произошли из-за 40-градусной жары и сильного ветра. Основные очаги возгорания отмечены около города Каламос, около Кинеты и рядом с Неос Вутзас.

Ранее свою помощь Греции в тушении пожаров предложила Россия.