Бывшему замглавы МЧС предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Бывшему первому заместителю главы МЧС РФ генерал-полковнику Сергею Шлякову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Шлякова Руслан Коблев, передает ТАСС.

По словам адвоката, его подзащитный не признал вину.

Коблев отметил, что 26 июля Тверской суд столицы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

Ранее сообщалось, что Шлякова задержали в Подмосковье после обыска на его даче.

С 2012 по 2013 год Шляков был заместителем главы МЧС России, с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года – первым замглавы министерства.