Два человека погибли в Чили из-за наводнений

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По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в центральной части Чили, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter.

"9 814 человек отрезаны от мира, 2 054 человека размещены во временных убежищах", – добавили в ведомстве. По информации МВД, из-за наводнений повреждены 3 400 домов, не менее 54 полностью разрушены.

Правительство Чили ввело режим ЧС в нескольких регионах в субботу, 24 июня. В пострадавших районах прошли самые сильные с 1993 года ливни, уточнила министр внутренних дел и общественной безопасности Каролина Тоа.

Ранее сообщалось, что 25 человек погибли из-за сильных дождей в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Также были частично повреждены 69 домов.

До этого 11 человек погибли в результате наводнения на севере Италии, которое было вызвано ливнями. Кроме того, пострадали свыше 40 населенных пунктов, было перекрыто 250 дорог. Около 30 тысяч человек пришлось эвакуировать.

В Бразилии 11 человек стали жертвами наводнения