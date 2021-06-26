Поезда из Абхазии в Сочи и Санкт-Петербург остановлены из-за аварии на железной дороге

26 июня, 23:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Поезд Москва – Сухум столкнулся с экскаватором в Гагре, из-за аварии остановлены два поезда, следующие из Абхазии в Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
По данным оперативных служб, никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.
"Из-за аварии на железной дороге в районе Гагры скорый поезд Сухум – Санкт-Петербург и электропоезд Сухум – Сочи вынужденно остановлены на вокзале города Гудаута", – говорится в сообщении.
У остановленных составов дежурят 20 спасателей, две пожарные машины, две машины скорой помощи и две автоцистерны с питьевой водой. На месте стоянки поездов побывали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и глава МЧС Лев Квициния.
"Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", – отметили в МЧС.
Ранее поезд врезался в автомобиль на переезде в Анапе. Водитель и один из пассажиров погибли на месте. По данным следствия, машинист поезда пытался предотвратить трагедию. Он экстренно тормозил, но это не помогло. Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда из Санкт-Петербурга и Смоленска.
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