Поезда из Абхазии в Сочи и Санкт-Петербург остановлены из-за аварии на железной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезд Москва – Сухум столкнулся с экскаватором в Гагре, из-за аварии остановлены два поезда, следующие из Абхазии в Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По данным оперативных служб, никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

"Из-за аварии на железной дороге в районе Гагры скорый поезд Сухум – Санкт-Петербург и электропоезд Сухум – Сочи вынужденно остановлены на вокзале города Гудаута", – говорится в сообщении.

У остановленных составов дежурят 20 спасателей, две пожарные машины, две машины скорой помощи и две автоцистерны с питьевой водой. На месте стоянки поездов побывали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и глава МЧС Лев Квициния.

"Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", – отметили в МЧС.

Ранее поезд врезался в автомобиль на переезде в Анапе. Водитель и один из пассажиров погибли на месте. По данным следствия, машинист поезда пытался предотвратить трагедию. Он экстренно тормозил, но это не помогло. Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда из Санкт-Петербурга и Смоленска.