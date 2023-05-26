Москвичка рассказала об отце, насиловавшем ее на протяжении нескольких лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Девушка, которую на протяжении нескольких лет в Москве и Элисте насиловал отец, рассказала, почему не обращалась в полицию девять лет. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам пострадавшей, насилие со стороны отца началось в 2014 году, когда она и сестра проживали в Элисте. Осенью 2022 года они переехали в Москву, однако после этого мужчина продолжил совершать действия насильственного характера в отношении дочерей.

"Он меня сильно запугивал, я была маленьким ребенком. Говорил, что мне не поверят, нет доказательств. <...> Город, где мы жили, маленький, а отец – бывший сотрудник полиции", – рассказал девушка.

Сейчас девушкам 20 и 23 года. Они – студентки высших учебных заведений. Как рассказала собеседница издания, причиной обращения в полицию стало нежелание жить в постоянном страхе.

СМИ до этого сообщали, что "последней каплей" для девушек стал случай, когда одна из них привела домой молодого человека, а отец его выгнал. Сразу после этого он снова изнасиловал дочь.

Сейчас мужчина задержан. Его подозревают в совершении преступлений по уголовным статьям 131, 132 и части 1 статьи 119. Следователями было установлено 14 эпизодов преступлений.

