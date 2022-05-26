11 новорожденных погибли во время пожара в больнице в Сенегале

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Фото: depositphotos/sudok1
Не менее 11 новорожденных погибли в результате пожара в городе Тивауан в Сенегале. Об этом сообщил президент страны Маки Саль.
"С болью и ужасом я только что узнал о гибели 11 новорожденных при пожаре, произошедшем в отделении неонатологии", – написал он на своей странице в Twitter.
Глава Сенегала выразил соболезнования семьям погибших детей. Он также уточнил, что пожар в больнице Тивауана произошел в среду, 25 мая.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в Ярославле. Из-за возгорания была отключена подача кислорода.
Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать. Кроме того, из больницы были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.
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