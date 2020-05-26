Женщина пострадала в ДТП с автобусом на севере Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Женщина пострадала в результате аварии на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Авария произошла на пересечении улиц Беломорской и Левобережной. Там столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия пожилая женщина получила травму головы.

Собеседник агентства уточнил, что из-за ДТП ограничено движение по двум полосам.

Ранее авария с участием четырех автомобилей произошла на 39-м километре МКАД в Москве. В результате столкновения машин пострадал один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

