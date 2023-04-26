Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии потушили

Возгорание в здании Российского центра науки и культуры в Никосии на Кипре ликвидировали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российское посольство на Кипре.

Находившиеся в здании в момент возгорания были эвакуированы. Травмы и ранения при пожаре никто не получил.

"Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются", – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Как ранее сообщала руководитель центра Алина Радченко, стена и крыша здания загорелись после двух сильных хлопков. Место происшествия оцепила полиция. По информации очевидцев, пожар произошел после того, как неизвестные бросили в здание коктейли Молотова.

