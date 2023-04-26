15:32Происшествия
Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии потушили
"Интерфакс" со ссылкой на российское посольство на Кипре.
Как ранее сообщала руководитель центра Алина Радченко, стена и крыша здания загорелись после двух сильных хлопков. Место происшествия оцепила полиция. По информации очевидцев, пожар произошел после того, как неизвестные бросили в здание коктейли Молотова.
Находившиеся в здании в момент возгорания были эвакуированы. Травмы и ранения при пожаре никто не получил.
"Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются", – говорится в заявлении дипломатического представительства.
Как ранее сообщала руководитель центра Алина Радченко, стена и крыша здания загорелись после двух сильных хлопков. Место происшествия оцепила полиция. По информации очевидцев, пожар произошел после того, как неизвестные бросили в здание коктейли Молотова.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!