Учащийся колледжа под Тверью планировал устроить теракт 9 мая – ГП

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Учащийся колледжа в Тверской области собирался устроить теракт 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

В ведомстве уточнили, что террористический акт молодой человек планировал осуществить на транспортном объекте. Также он имел ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям "не белой" расы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Сотрудники спецслужб задержали сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он готовил террористическую атаку на транспорте в Ставрополье.

До этого ФСБ также пресекла подготовку теракта в Крыму. В Симферополе задержали россиянина, который являлся сторонником запрещенной в РФ террористической организации ИГ и готовил подрыв железнодорожных путей.