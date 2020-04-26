Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о смерти четырех медсестер, умерших в период пандемии коронавируса.

Там пояснили, что у них либо были другие тяжелые болезни, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей.

Также в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог, передает РИА Новости.

Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев заболевания. За весь период скончался 681 пациент, выздоровели 6 250 человек.

Инфекционисты ранее объяснили, что скачки числа заболевших COVID-19 в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.