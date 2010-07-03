СК просит арестовать студента-репетитора, избившего ученицу

Следователи просят арестовать 23-летнего репетитора Мгера Махсудяна, которого подозревают в истязании восьмилетней ученицы.
"Мужчина подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка и пояснил, что в воспитательных и учебных целях применял к ней физическую силу. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", – цитирует Агентство "Москва" старшего помощника главы ГСУ СК по городу Юлию Иванову.
Студент консерватории Мгер Махсудян подрабатывал репетитором – одна из его учениц пожаловалась отцу, что преподаватель избивает и унижает ее во время уроков. Родители девочки установили скрытую видеокамеру. На записи был запечатлен момент, когда преподаватель пинает девочку, бьет по голове и рукам, чтобы та играла правильно. Называет тупицей и угрожает, например, так: "Я зашью твои плечи к твоим ушам. Запомни это, детка".
Задержанный приехал в Москву из Оренбургской области. Музыкой он занимался с четырех лет и без труда поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. Учился он на стипендию, а в этом году должен был закончить обучение. В консерватории о молодом человеке отзываются положительно. Однокурсники молодого человека не могут объяснить его поведение. По их словам, он всегда был вежлив и даже не повышал ни на кого голос.
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