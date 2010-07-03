Три человека погибли при аварии на шахте в ЛНР

Фото: снимок с видео МЧС России

По меньшей мере три человека погибли при аварии на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщается на сайте МЧС.

К настоящему моменту неизвестной остается судьба еще 14 человек. Спасатели рассказали, что сейчас в шахте работают пять звеньев горноспасателей. Проводится дегазация и крепеж отвалившейся породы.

По просьбе руководства ЛНР российское спасательное ведомство направило в Юрьевку отряд горноспасателей.

В марте погиб один человек в результате обрушения породы в шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области. Шахтеры самостоятельно вытащили коллегу из-под завалов.