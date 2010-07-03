Горняк погиб в результате обрушения на шахте в Кузбассе

Порода обрушилась в шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области, один человек погиб. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Инцидент произошел днем 12 марта в Киселевске. "При проведении работ в штреке произошло обрушение породы. На аварийном участке находились семеро человек, один из которых оказался под завалом", – сообщили следователи.

Шахтеры самостоятельно вытащили коллегу из-под завалов. Однако спасти 39-летнего пострадавшего не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Следователи намерены опросить руководство предприятия.

Работы на одном из участков шахты приостановлены, вентиляция в результате обрушения не повреждена.