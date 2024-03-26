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26 марта, 12:11

Происшествия

Почти 150 человек задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Турецкие правоохранители задержали 147 человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

Утром во вторник, 26 марта, стало известно о задержании турецкими силовиками в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к ИГ. На тот момент в СМИ писали, что еще 10 человек находятся в розыске.

По данным прессы, турецкая сторона изучила информацию по нападавшим в "Крокус Сити Холле", которые побывали в Турции. Анкара передает Москве все сведения, связанные с обвиняемыми. Турция также выразила готовность к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.

Днем ранее в Азербайджане арестовали мужчину, планировавшего теракты на территории страны. В СГБ государства сообщали, что речь идет о Бахрузе Аскерове, который является азербайджанским гражданином и уроженцем российского города Мурманска. Мужчина поручил жителям разных районов Азербайджана организовать покушения на жизнь главы исполнительной власти Ленкоранского района.

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