Уголовное дело возбуждено после ранения ножом девочки в московской школе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения ножом ученицы московской школы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Инцидент произошел 25 марта. Девочку ударила ножом одноклассница. Пострадавшая скрыла этот факт от учителей и других детей. Рану обнаружила вечером мать девочки, после чего ребенка доставили в больницу.

В СК уточнили, что девочке оказана вся необходимая помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Директор школы № 1596 Константин Петров опроверг информацию, что якобы в стенах учебного заведения произошел конфликт между девочками.