В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника

Фото: телеграмм-канал Криминал

В Хабаровске арестовали коллектора за изготовление и распространение порноколлажей с ребенком должника. Об этом сообщает портал News.ru.

По данным СК РФ, житель Хабаровска взял кредит в размере 19 тысяч рублей, но не смог вовремя вернуть деньги. За полгода его долг перед микрофинансовой организацией вырос до 197 тысяч рублей.

Тогда кредиторы обратились к коллекторам. Один из них решил не ограничиваться звонками и SMS-сообщениями с угрозами. Он собрал на компьютере порнографический коллаж с фотографиями ребенка должника и выложил запрещенные материалы в Сеть. Теперь 38-летний коллектор находится под арестом.

Ранее стало известно о скандальном случае, который произошел в Уфе. Там коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком. Полицейские проводят проверку по заявлению автовладельца.