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26 марта 2018, 22:16

Происшествия

СК объяснил "соблюдение секретности" при выдаче тел в Кемерове

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Информацию о "секретной" выдаче тел погибших родственникам в Кемерове прокомментировали в Следственном комитете РФ.

"В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой "бумаги о соблюдении секретности", – отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Документы, которые подписывают семьи жертв, предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, заявили в СК. Бумаги составляют в интересах потерпевших, добавили в ведомстве.

Подчеркивается также, что это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших

Опровергают в СК и информацию о большем количестве жертв. Данные о сотнях погибших не соответствуют действительности, сказано в сообщении.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании охранника, отключившего сигнализацию в ТЦ после получения сообщения о пожаре. Его опросили вместе с еще четырьмя подозреваемыми.

Крупный пожар произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате трагедии погибли 64 человека. Траур по погибшим в результате пожара в Кемеровской области продлится три дня – 27,28 и 29 марта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения, в котором предположительно началось возгорание.

Сообщалось, что уже опознаны 25 погибших. Назначена генетическая экспертиза для идентификации остальных тел.

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