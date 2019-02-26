Женщина попала под поезд на станции Щербинка

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Женщина выжила после того, как попала под колеса электропоезда на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Электропоездом сообщением Серпухов – Москва-Каланчевская на пешеходном переходе железнодорожной станции Щербинка травмирована женщина на вид 50-60 лет. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение Москвы", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось. что мужчину госпитализировали после падения под поезд на железнодорожной станции Лосиноостровская. "По предварительной информации, он упал с платформы. На месте происшествия также работают сотрудники транспортной полиции. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.