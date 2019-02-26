Мужчина упал под поезд на станции Лосиноостровская

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Мужчину госпитализировали после падения под поезд на железнодорожной станции Лосиноостровская, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"По предварительной информации, мужчина упал с платформы. Пострадавшего госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.