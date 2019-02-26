МЧС ликвидировало пожар в здании метеостанции "Тушино"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В поселке Новобутаково на северо-западе столицы загорелось здание метеостанции "Тушино", передает Агентство "Москва".

По предварительным данным, из-под кровли здания валит дым. Пожар на площади один квадратным метр возник в перекрытиях между чердаком и первым этажом.

Позже сотрудники МЧС потушили огонь в деревянном здании. В результате ЧП никто не пострадал.