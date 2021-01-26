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Происшествия

17:19

Друг погибшей солистки группы "Восток" рассказал об артистке

происшествия

Фото: instagram.com/asnatella_actress_model

Близкий друг бэк-вокалистки группы "Восток" Натэллы Ас, которая была найдена мертвой в Москве, рассказал о депрессивном состоянии артистки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Игоря Любимова, Натэлла отличалась добротой, хорошей репутацией и трудолюбием. Он подчеркнул, что смерть певицы стала для него потрясением.

"Мы часто с Наташей пересекались на различных мероприятиях. Она была очень приятной, отзывчивой, никогда не была замешана в каких-то нелицеприятных историях", – отметил Любимов.

Он добавил, что последний раз виделся с артисткой до начала пандемии. По его словам, у Ас могла быть депрессия.

"Многие артисты лишились работы в период карантина. А творческий человек без своего детища любимого и зрителей увядает", – заявил друг певицы.

Ранее СМИ сообщали, что Натэллу Ас обнаружили мертвой на юго-западе Москвы случайные прохожие. Рядом с 48-летней погибшей была найдена сумка с личными вещами. В настоящее время следователи разбираются в случившемся.

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