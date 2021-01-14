Тело многократного победителя конкурса "Учитель года России" нашли в Москве

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В столице в возрасте 67 лет скончался преподаватель биологии Андрей Квашенко, который неоднократно становился победителем конкурса "Учитель года России" в номинации "Наставник будущих ученых". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, вечером 13 января жильцы дома на улице Гиляровского сообщили о неприятном запахе. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь в квартиру.

"В жилище обнаружили тело Андрея Николаевича Квашенко без внешних признаков насильственной смерти", – отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, он умер около недели назад. В настоящее время проводится проверка.