Во Внуково опровергли информацию о возгорании двигателя самолета

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Внуково опровергли информацию о возгорании двигателя самолета во время мойки, сообщает Агентство "Москва".

"Информация не подтвердилась", – заявили в пресс-службе авиагавани.

Сообщения о ЧП в аэропорту появились в телеграм-каналах. Отмечалось, что при выполнении мойки двигателя на техническом обслуживании Boeing 767-200 произошло возгорание в одном из двигателей.

Говорилось также, что огонь ликвидировали штатными средствами пожаротушения, однако потребовалась замена неисправных компонентов.

23 декабря сообщалось, что самолет рейса Москва – Киров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту прибытия, однако авиакомпания "Победа" опровергла эту информацию.

Как объяснили в пресс-службе, после посадки воздушного судна в аэропорту Кирова во время разворота на ВВП из-за обледенения покрытия произошло скольжение самолета без дальнейшего выкатывания за полосу.