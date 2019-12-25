СК проверит сообщение о попытке отправить в интернат ветерана в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следствие в столице проверяет информацию о попытке сдать оставшегося без родственников ветерана в интернат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Она пояснила, что из информации в Сети следует, что мужчина путем вхождения доверия к одинокому 90-летнему ветерану, который живет на западе столицы, пытается отправить его в интернат.

Иванова добавила, что по факту инцидента будет проведена доследственная проверка, в рамках которой будет дана оценка обстоятельства и принято процессуальное решение.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что посторонний мужчина пытается лишить квартиры 90-летнего сына известного летчика, участника двух мировых войн Иосифа Смаги.

В ноябре СК заинтересовался делом о мошеннических действиях с квартирой в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этой ситуации следователи узнали из программы одного из телеканалов, где ветеран ВОВ узнала, что больше не является собственницей квартиры на Автозаводской улице.

