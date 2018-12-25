В ресторане на юге Москвы произошла драка с поножовщиной.

Как сообщает телеканал Москва 24, все случилось в заведении на улице Орджоникидзе. По данным полиции, неизвестный мужчина зашел с ножом в ресторан и напал на посетителей и сотрудников. В результате происшествия, пострадали четыре человека.

Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину на месте происшествия. Его доставили в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.