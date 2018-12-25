Мэр Клинцов заплатит за поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов пообещал возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию. С таким заявлением он выступил на оперативном совещании, которое проходило в минувший понедельник, 24 декабря.
"Чтобы прекратилась травля детей в СМИ, я готов выплатить все средства, затраченные на их выезд. Я сам был в составе делегации и принял участие в поездке за собственные средства", – цитирует чиновника сайт "Комсомольской правды".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что это была рабочая поездка. Дети из Клинцов участвовали в торжественных мероприятиях, которые были посвящены присвоению одной из улиц имени посла России в Турции Андрея Карлова, который является уроженцем Клинцов. Также он заявил, что Шкуратов и другие представители городской администрации поступили некорректно.
"Сегодня многие чиновники воспринимают должности как привилегию. На самом деле должность каждого чиновника – это не привилегия, а трудная работа, которую он должен делать добросовестно. Мэр поступил некорректно. Еще более некорректно поступила заместитель главы администрации, которая занималась подбором детей", – заявил Богомаз.
В областном правительстве добавили, что проверки этого случая продолжаются.
Ранее сообщалось, что 50 детей из Клинцов бесплатно съездили на отдых в Турцию за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Большинство из них являются детьми местных чиновников и правоохранителей. Проверку начала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Замглавы клинцовской администрации по социальным вопросам уволилась с работы. Однако вдова Андрея Карлова вступилась за детей.
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