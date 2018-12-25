Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:20

Сын Игоря Талькова снова попался на пьяной езде

происшествия транспорт культура

12:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении сына певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве, передает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Тальков-младший находится под подпиской о невыезде.

28 ноября Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант затем повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшая проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.

происшествия транспорт культура

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика