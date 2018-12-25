Сын Игоря Талькова снова попался на пьяной езде

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении сына певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве, передает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Тальков-младший находится под подпиской о невыезде.

28 ноября Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант затем повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшая проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.