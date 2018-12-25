Следователи нагрянули к фанатам ЦСКА в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители проводят следственные действия у фанатов футбольного клуба ЦСКА в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что следственные действия начались утром 24 декабря. Они проходят более чем по 10 адресам. При этом проверяются участники как минимум трех фанатских объединений. Официального подтверждения информации пока нет.

По данным ТАСС, на Красноармейской улице задержан лидер одной из группировок фанатов Илья Златогоров. В операции принимали участие бойцы спецназа ОМОН и оперативники полиции. Его допрашивают в связи с драками, в которых в последнее время принимали участие члены группировки White Horse.