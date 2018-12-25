Следователи нагрянули к фанатам ЦСКА в Москве

Правоохранители проводят следственные действия у фанатов футбольного клуба ЦСКА в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что следственные действия начались утром 24 декабря. Они проходят более чем по 10 адресам. При этом проверяются участники как минимум трех фанатских объединений. Официального подтверждения информации пока нет.
По данным ТАСС, на Красноармейской улице задержан лидер одной из группировок фанатов Илья Златогоров. В операции принимали участие бойцы спецназа ОМОН и оперативники полиции. Его допрашивают в связи с драками, в которых в последнее время принимали участие члены группировки White Horse.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.