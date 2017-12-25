Две маршрутки столкнулись на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Два маршрутных такси столкнулись на востоке столицы. В результате аварии травмы получили два человека.

Инцидент произошел в 16:50 в районе дома № 8 на Щелковском шоссе, сообщает Агентство "Москва".