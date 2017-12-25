Водитель врезавшегося в подземный переход автобуса мог уснуть – источник

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Водитель, управлявший автобусом, который врезался в людей в подземном переходе в Москве, мог уснуть за рулем.

"Вчера и позавчера работал на 477-м маршруте с 6:00 до 19:30. Сегодня выехал из парка в 13:30. До этого у него было два выходных дня. Предварительно, со слов начальника колонны, он уснул за рулем", – сообщил RT источник в отделе перевозок Одинцовского ПАТП "Мострансавто".

ДТП произошло в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Автобус компании "Мострансавто", ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход. Жертвами трагедии стали пять человек, еще 15 пострадали.

Ранее сообщалось, что к месту аварии прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел место ДТП и направился в сторону оперативного штаба.