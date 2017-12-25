Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

25 декабря, 16:02

Съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт

происшествия дороги транспорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт из-за аварии с автобусом, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Также сильно затруднено движение в обоих направлениях проспекта. Возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб.

Водителей прост объезжать данный участок по Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.

Автобус подмосковной компании Мострансавто въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. В результате погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Рассматриваются две версии произошедшего: автобус подрезала машина либо у транспортного средства отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается. Водитель автобуса, по неофициальной информации, задержан.

На место ЧП прибыло три вертолета спасателей. Также место трагедии осмотрел Сергей Собянин.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать