Съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт из-за аварии с автобусом, сообщает пресс-служба ЦОДД.



Также сильно затруднено движение в обоих направлениях проспекта. Возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб.



Водителей прост объезжать данный участок по Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.

Автобус подмосковной компании Мострансавто въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. В результате погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Рассматриваются две версии произошедшего: автобус подрезала машина либо у транспортного средства отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается. Водитель автобуса, по неофициальной информации, задержан.

На место ЧП прибыло три вертолета спасателей. Также место трагедии осмотрел Сергей Собянин.