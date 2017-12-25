Съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт

25 декабря, 16:02
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт из-за аварии с автобусом, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Также сильно затруднено движение в обоих направлениях проспекта. Возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб.
Водителей прост объезжать данный участок по Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.
Автобус подмосковной компании Мострансавто въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. В результате погибли пять человек, еще 15 пострадали.
Рассматриваются две версии произошедшего: автобус подрезала машина либо у транспортного средства отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается. Водитель автобуса, по неофициальной информации, задержан.
На место ЧП прибыло три вертолета спасателей. Также место трагедии осмотрел Сергей Собянин.
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