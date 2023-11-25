Автомобиль наехал на пешеходов в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского"

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые ждали разрешающий сигнал светофора, на Открытом шоссе в районе станции метро "Бульвар Рокосовского". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что водитель не справился с управлением. На месте происшествия работают оперативные службы.

Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются. Движение в районе аварии не затруднено.

До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы. В результате произошедшего пострадали пять человек. По предварительной информации, возле дома 37, в районе примыкания к шоссе Нагорного проезда, автомобиль такси врезался в две машины, ожидавшие зеленый сигнал светофора. Из-за этого такси загорелось, а переднее авто по инерции наехало на пешеходов.

Ранее на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.

На ЦКАД столкнулись два большегруза