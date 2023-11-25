25 ноября, 19:30Происшествия
Автомобиль наехал на пешеходов в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского"
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые ждали разрешающий сигнал светофора, на Открытом шоссе в районе станции метро "Бульвар Рокосовского". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Уточняется, что водитель не справился с управлением. На месте происшествия работают оперативные службы.
Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются. Движение в районе аварии не затруднено.
До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы. В результате произошедшего пострадали пять человек. По предварительной информации, возле дома 37, в районе примыкания к шоссе Нагорного проезда, автомобиль такси врезался в две машины, ожидавшие зеленый сигнал светофора. Из-за этого такси загорелось, а переднее авто по инерции наехало на пешеходов.
Ранее на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.
На ЦКАД столкнулись два большегруза
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