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25 ноября, 18:17

Происшествия

Легкомоторный самолет упал на лед Волги в Тверской области

Фото: телеграм-канал 112

Легкомоторный самолет жестко приземлился на лед Волги в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС России.

Там уточнили, что инцидент произошел в районе деревни Тихоново Кимрского района Тверской области. Борт сел на лед в 50 метрах от берега, его передняя часть частично провалилась, добавили в МЧС.

В ведомстве отметили, что на борту был только пилот. Он не получил травм и сам выбрался из самолета. Пожара в результате происшествия не было, на месте работают оперативные службы, заключили там.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны страны, разбился в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. В результате крушения погиб весь экипаж, специальная комиссия занялась установлением причин произошедшего.

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