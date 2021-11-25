Свыше 7 млн рублей похитили из стоящей в заторе машины в Москве

15:46
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве четверо неизвестных похитили 7,26 миллиона из стоящего в заторе автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
Все произошло вечером 24 ноября. Четверо неизвестных подошли к автомобилю Volkswagen Touareg, который стоял в заторе на улице Минской. Внутри находился 62-летний пенсионер.
"Они разбили стекла машины бейсбольными битами, после чего, угрожая пистолетом, похитили из салона чемодан с деньгами, а затем скрылись на BMW", – отметили в пресс-службе.
Автомобиль, на котором скрылись неизвестные, обнаружили через три часа на улице Генерала Дорохова.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой в особо крупном размере").
Ранее сообщалось, что четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. Полицейские обнаружили видеозапись инцидента в рамках мониторинга интернет-ресурсов и организовали проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: