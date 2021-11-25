Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до девяти

11:01 (обновлено 25.11.2021 12:09)
Фото: СК РФ
Девять человек обнаружили погибшими после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщили в администрации Кемеровской области.
"В 08:51 на шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло задымление. Работа в шахте приостановлена. В шахте находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими", – говорится в сообщении на сайте администрации региона.
До этого в своем телеграм-канале губернатор региона Сергей Цивилев сообщал о шести погибших.
По словам главы региона, оставшиеся рабочие, предположительно, находятся в двух дальних штреках. К настоящему моменту спасателями обследовано 18 из 40 километров шахты. Газовая обстановка на пройденных участках оценивается как неопасная. В спасательной операции задействовано 154 человека и 30 единиц техники.
В результате инцидента пострадали 43 человека, все они доставлены в больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в легкой и средней степени тяжести.
В то же время помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что на 11:00 мск в результате происшествия погиб 1 человек, 44 пострадали.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находится в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В связи с ЧП Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ открыл горячую линию по номеру 8 (800) 775-17-17.
В шахте в Кузбассе произошло задымление
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